Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Кшиштоф Камиль Бачинский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
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- COINSNET (1)
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- Numis Poland (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (2)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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