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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Кшиштоф Камиль Бачинский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Katz (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Кшиштоф Камиль Бачинский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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