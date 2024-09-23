10 злотых 2009 года MW NR "Кшиштоф Камиль Бачинский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Кшиштоф Камиль Бачинский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1777 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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