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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW "Вступление Польши в Европейский Союз" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW "Вступление Польши в Европейский Союз" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW "Вступление Польши в Европейский Союз" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 78,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Вступление Польши в Европейский Союз" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW "Вступление Польши в Европейский Союз" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "Вступление Польши в Европейский Союз" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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