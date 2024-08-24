10 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Выставка Экспо 2005 в Японии" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 100 PLN. Торги состоялись 7 апреля 2018.

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