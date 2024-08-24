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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,23 гр
  • Чистого серебра (0,4232 oz) 13,1628 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Выставка Экспо 2005 в Японии" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 100 PLN. Торги состоялись 7 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (3)
  • COINSNET (1)
  • Karbownik (1)
  • MUNZE (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (5)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW RK "Выставка Экспо 2005 в Японии" на аукционе MUNZE - February 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "Выставка Экспо 2005 в Японии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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