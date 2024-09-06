10 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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