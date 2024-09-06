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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera e-kolekcjoner-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Stare Monety (4)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW KK "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "100 лет поисково-спасательной службы в Татрах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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