Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "500 лет со дня рождения Николая Рея" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
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Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2005 "500 лет со дня рождения Николая Рея" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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