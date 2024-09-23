10 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "500 лет со дня рождения Николая Рея" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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