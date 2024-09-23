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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,18 гр
  • Чистого серебра (0,4217 oz) 13,1165 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "500 лет со дня рождения Николая Рея" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (6)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Александр - April 6, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW EO "500 лет со дня рождения Николая Рея" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "500 лет со дня рождения Николая Рея" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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