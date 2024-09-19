10 злотых 2016 года MW "200 лет Варшавскому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "200 лет Варшавскому университету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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