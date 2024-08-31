Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Сноуборд (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Сноуборд
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 71,400
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Сноуборд. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 460 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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