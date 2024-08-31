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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Сноуборд (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Сноуборд

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" Сноуборд - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" Сноуборд - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MS70 Sp. z o.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 71,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Сноуборд. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 460 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
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  • BAC (10)
  • Coinhouse (1)
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  • Знак (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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