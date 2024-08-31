10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Сноуборд (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Сноуборд. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Numis Poland за 460 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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