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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Юзеф Халлер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10 злотых 2016 MW "Юзеф Халлер" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2016 "Юзеф Халлер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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