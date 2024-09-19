Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Юзеф Халлер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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