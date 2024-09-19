10 злотых 2016 года MW "Юзеф Халлер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Юзеф Халлер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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