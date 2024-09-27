Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,4 гр
- Чистого серебра (0,4282 oz) 13,32 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "90 лет Верховной Палате Контроля" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 280 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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