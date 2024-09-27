10 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "90 лет Верховной Палате Контроля" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 280 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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