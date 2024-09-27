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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,4 гр
  • Чистого серебра (0,4282 oz) 13,32 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "90 лет Верховной Палате Контроля" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1557 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 280 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "90 лет Верховной Палате Контроля" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "90 лет Верховной Палате Контроля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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