10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Станислав I Лещинский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3352 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 300 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

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