10 злотых 2006 года MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "30 лет июньским протестам 1976 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Holmasto за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.

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