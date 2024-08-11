Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "30 лет июньским протестам 1976 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Holmasto за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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