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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 56,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "30 лет июньским протестам 1976 года" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Holmasto за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW EO "30 лет июньским протестам 1976 года" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "30 лет июньским протестам 1976 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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