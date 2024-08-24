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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 28,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381073 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2001 "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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