Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW AN "История польского злотого - Полония" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,18 гр
- Чистого серебра (0,4217 oz) 13,1165 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 599
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "История польского злотого - Полония" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 30 октября 2022
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Дата 9 сентября 2022
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Дата 9 сентября 2022
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Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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