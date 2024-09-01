Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2016 года MW "Вроцлав - Культурная столица Европы" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Вроцлав - Культурная столица Европы" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 160 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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