10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

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