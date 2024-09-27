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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,21 гр
  • Чистого серебра (0,4226 oz) 13,1443 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 24,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • BAC (14)
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  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2001 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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