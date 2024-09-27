Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,21 гр
- Чистого серебра (0,4226 oz) 13,1443 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 24,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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