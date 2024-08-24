10 злотых 2008 года MW NR "Бронислав Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "Бронислав Пилсудский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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