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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW NR "Бронислав Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW NR "Бронислав Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW NR "Бронислав Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 99,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "Бронислав Пилсудский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW NR "Бронислав Пилсудский" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "Бронислав Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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