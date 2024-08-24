Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW NR "Бронислав Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 99,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "Бронислав Пилсудский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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