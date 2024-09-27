Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Stare Monety за 140 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2018 "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2018 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск