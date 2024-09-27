10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Stare Monety за 140 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2021.

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