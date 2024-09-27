Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "125 лет театру им. Юлиуша Словацкого в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Stare Monety за 140 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2021.
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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