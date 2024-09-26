10 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Отверстие (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW UW. Отверстие. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 7 июля 2020.

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