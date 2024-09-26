Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Отверстие (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Отверстие
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW UW. Отверстие. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 7 июля 2020.
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2008 "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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