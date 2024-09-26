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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Отверстие (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Отверстие

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" Отверстие - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" Отверстие - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW UW. Отверстие. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Numisbalt за 26 EUR. Торги состоялись 7 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - June 8, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - April 6, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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