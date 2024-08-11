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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW ET "Всадник" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW ET "Всадник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW ET "Всадник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 62,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "Всадник" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 190 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10 злотых 2006 MW ET "Всадник" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "Всадник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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