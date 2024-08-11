Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW ET "Всадник" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 62,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "Всадник" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 190 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2006 "Всадник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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