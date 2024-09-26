10 злотых 2009 года MW RK "95 лет образованию Польского ополчения в 1914 году" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "95 лет образованию Польского ополчения в 1914 году" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Александр за 1300 RUB. Торги состоялись 7 ноября 2022.

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