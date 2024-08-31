Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,1 гр
- Чистого серебра (0,4193 oz) 13,0425 гр
- Диаметр 32,03 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 180 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Katz (3)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (6)
- Александр (4)
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность PF70 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF70 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2008 "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск