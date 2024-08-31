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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,1 гр
  • Чистого серебра (0,4193 oz) 13,0425 гр
  • Диаметр 32,03 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 180 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (3)
  • Numis Poland (1)
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  • WCN (6)
  • Александр (4)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность PF70 ECC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - November 4, 2020
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF70 ECC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность PF70 ECC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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