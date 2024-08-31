10 злотых 2008 года MW KK "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "10 лет со дня смерти Збигнева Херберта" со знаком MW KK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 180 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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