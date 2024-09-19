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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "70 лет Польскому подпольному движению" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367778 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rare Coins (2)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "70 лет Польскому подпольному движению" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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