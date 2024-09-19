10 злотых 2009 года MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "70 лет Польскому подпольному движению" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367778 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

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