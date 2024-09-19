Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW UW "70 лет Польскому подпольному движению" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "70 лет Польскому подпольному движению" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367778 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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