Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "Фредерик Флориан Скарбек" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Фредерик Флориан Скарбек". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395275 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 110 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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