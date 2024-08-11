10 злотых 2018 года "Фредерик Флориан Скарбек" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Фредерик Флориан Скарбек". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395275 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 110 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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