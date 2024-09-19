10 злотых 2009 года MW "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 130 USD. Торги состоялись 26 июня 2020.

Сохранность PROOF (10) UNC (2) Сохранность (слабы) PF69 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (2)