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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "180 лет центральному банку Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "180 лет центральному банку Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,4 гр
  • Чистого серебра (0,4282 oz) 13,32 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 92,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 130 USD. Торги состоялись 26 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CoinsNB (2)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "180 лет центральному банку Польши" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "180 лет центральному банку Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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