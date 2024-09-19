Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW "180 лет центральному банку Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,4 гр
- Чистого серебра (0,4282 oz) 13,32 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 92,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "180 лет центральному банку Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73422 проданному на аукционе Stack's Bowers за 130 USD. Торги состоялись 26 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CoinsNB (2)
- COINSNET (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (2)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
- Александр (1)
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2009 "180 лет центральному банку Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск