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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 ECC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW ET "Ян III Собеский" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2001 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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