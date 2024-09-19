Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW ET "Ян III Собеский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 17,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Ян III Собеский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 ECC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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