10 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "450 лет Польской почты" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60 USD. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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