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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 135,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "450 лет Польской почты" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60 USD. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Heritage (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (1)
  • MUNZE (2)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (3)
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  • VL Nummus (3)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (3)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - June 8, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "450 лет Польской почты" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "450 лет Польской почты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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