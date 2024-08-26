Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW RK "450 лет Польской почты" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "450 лет Польской почты" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60 USD. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2008 "450 лет Польской почты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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