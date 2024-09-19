Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 107,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Numis Poland за 4100 PLN. Торги состоялись 18 февраля 2023.
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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