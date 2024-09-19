10 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Numis Poland за 4100 PLN. Торги состоялись 18 февраля 2023.

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