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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 107,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "90 лет Великопольскому восстанию" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Numis Poland за 4100 PLN. Торги состоялись 18 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Nomisma - November 29, 2022
Продавец Nomisma
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - June 8, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - April 6, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW UW "90 лет Великопольскому восстанию" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "90 лет Великопольскому восстанию" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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