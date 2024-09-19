10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Numis Poland за 750 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

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