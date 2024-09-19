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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 170,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Numis Poland за 750 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Numis Poland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WCN (4)
  • Александр (4)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - March 20, 2024
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - January 24, 2024
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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