Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2004 года MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Фехтование (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Фехтование
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 70,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW AN. Фехтование. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2835 проданному на аукционе VL Nummus за 40 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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