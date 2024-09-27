10 злотых 2004 года MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Фехтование (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW AN. Фехтование. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2835 проданному на аукционе VL Nummus за 40 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

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