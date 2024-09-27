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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Фехтование (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Фехтование

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" Фехтование - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" Фехтование - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 70,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW AN. Фехтование. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2835 проданному на аукционе VL Nummus за 40 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (11)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (11)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Александр - April 6, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW AN "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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