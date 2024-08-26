10 злотых 2006 года MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Numisbalt за 24 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

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