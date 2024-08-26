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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 57,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Numisbalt за 24 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2006 MW "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "500 лет провозглашения статута Яна Лаского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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