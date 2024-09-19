Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395273 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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