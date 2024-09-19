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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2018 года MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2018 года MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2018 года MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395273 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2018 MW "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2018 "Август Эмиль Фильдорф "Ниль"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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