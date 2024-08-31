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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395280 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 130 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2018 "Игнаций Ян Падеревский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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