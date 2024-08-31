10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395280 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 130 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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