Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Игнаций Ян Падеревский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395280 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 130 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
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