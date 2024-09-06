10 злотых 2004 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе WDA - MiM за 220 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность PROOF (21) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (4) PF69 (1) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (4) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

BAC (11)

Coinhouse (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Stare Monety (1)

Tauler & Fau (2)

WCN (2)