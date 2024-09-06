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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 92,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе WDA - MiM за 220 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
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  • Tauler & Fau (2)
  • WCN (2)
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Tauler & Fau - October 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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