Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2004 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 92,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе WDA - MiM за 220 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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