10 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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