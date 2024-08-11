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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 230 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (4)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" на аукционе Tauler & Fau - October 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "25 лет со дня смерти блаженного Ежи Попелушко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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