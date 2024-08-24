Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 59,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "100 лет Варшавской школы экономики" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF63
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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