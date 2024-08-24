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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 59,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "100 лет Варшавской школы экономики" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF63
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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