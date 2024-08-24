10 злотых 2006 года MW ET "100 лет Варшавской школы экономики" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "100 лет Варшавской школы экономики" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373477 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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