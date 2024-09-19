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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 70,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358608 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 22 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2006 MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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