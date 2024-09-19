Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW UW "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 70,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358608 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 22 декабря 2022.
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
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