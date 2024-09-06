10 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Позолоченный шар (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Позолоченный шар. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353938 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 150 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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