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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Позолоченный шар (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Позолоченный шар

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" Позолоченный шар - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" Позолоченный шар - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,4 гр
  • Чистого серебра (0,4282 oz) 13,32 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 140,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Позолоченный шар. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353938 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 150 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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