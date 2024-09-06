Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW RK "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008". Позолоченный шар (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Позолоченный шар
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW RK. Позолоченный шар. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353938 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 150 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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