10 злотых 2003 года MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Numis Poland за 280 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

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