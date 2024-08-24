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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2003 года MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2003 года MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2003 года MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 47,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Numis Poland за 280 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW RK "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2003 "10 лет Благотворительному Рождественскому оркестру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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