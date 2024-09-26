10 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Метание диска (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW UW. Метание диска. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383819 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2024.

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