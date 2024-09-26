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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Метание диска (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Метание диска

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" Метание диска - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" Метание диска - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 90,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW UW. Метание диска. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383819 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2024.

Сохранность
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  • Stare Monety (4)
  • WCN (16)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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