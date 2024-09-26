10 злотых 2004 года MW UW "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004". Метание диска (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Метание диска
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 90,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "XXVIII летние Олимпийские Игры - Афины 2004" со знаком MW UW. Метание диска. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383819 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2024.
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