10 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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