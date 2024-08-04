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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 75,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "100 лет Академии изобразительных искусств" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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