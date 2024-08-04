Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2004 года MW NR "100 лет Академии изобразительных искусств" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 75,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "100 лет Академии изобразительных искусств" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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