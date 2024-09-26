10 злотых 2016 года MW "35 лет усмирению шахты Вуек" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "35 лет усмирению шахты Вуек" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1865 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (3) Сохранность (слабы) PF70 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1)