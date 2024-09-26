Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2016 года MW "35 лет усмирению шахты Вуек" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "35 лет усмирению шахты Вуек" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1865 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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