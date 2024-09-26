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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2016 года MW "35 лет усмирению шахты Вуек" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "35 лет усмирению шахты Вуек" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "35 лет усмирению шахты Вуек" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "35 лет усмирению шахты Вуек" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1865 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "35 лет усмирению шахты Вуек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2016 "35 лет усмирению шахты Вуек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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