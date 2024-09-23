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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW ET "Сибирские ссыльные" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 135,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "Сибирские ссыльные" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW ET "Сибирские ссыльные" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "Сибирские ссыльные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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