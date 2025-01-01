Beliebte Münzen in der Suche
Das Archiv der Auktionsergebnisse umfasst über zwei Millionen Einträge. Sehen Sie sich die Liste der beliebtesten Münzen an, die Sie in der Suche finden können
Vereinigte Staaten 20 Dollar 1898
Vereinigte Staaten 20 Dollar 1900
Vereinigte Staaten 20 Dollar 1904
Vereinigte Staaten 1 Cent 1909
Vereinigte Staaten 1 Cent 1941
Vereinigte Staaten 1/4 Dollar 1941
Vereinigte Staaten 1/4 Dollar 1944
Vereinigte Staaten 1 Cent 1946
Vereinigte Staaten 1 Cent 1953
Vereinigte Staaten 1 Cent 1956
Vereinigte Staaten 1/4 Dollar 1964
Italien 20 Lire 1927
Italien 20 Lire 1928
Italien 5 Lire 1878
Italien 5 Lire 1861
Italien 20 Lire 1878
Italien 20 Lire 1861
Italien 50 Lire 1931
Italien 100 Lire 1931
Italien 100 Lire 1923
Italien 50 Lire 1912
Italien 20 Lire 1928
Italien 2 Lire 1943
Italien 20 Lire 1923
Italien 5 Lire 1861
Italien 10 Lire 1927
Italien 20 Lire 1936
Italien 20 Lire 1912
Italien 10 Lire 1936
Italien 100 Lire 1912
Italien 100 Lire 1925
Italien 50 Centesimi 1924
Italien 20 Lire 1882
Italien 50 Centesimi 1943
Italien 20 Lire 1905
Italien 2 Lire 1911
Italien 25 Centesimi 1903
Italien 2 Lire 1936
Italien 5 Lire 1879
Italien 5 Lire 1878
Italien 5 Lire 1956
Italien 10 Lire 1928
Italien 10 Lire 1946
Italien 500 Lire 2001
Italien 10 Lire 1861
Italien 50 Centesimi 1863
Italien 20 Centesimi 1936
Italien 5 Lire 1936
Italien 5 Centesimi 1943
Italien 5 Centesimi 1861
Italien 2 Lire 1923
Italien 10 Lire 1929
Italien 10 Lire 1930
Italien 2 Centesimi 1900
Italien 10 Lire 1926
Italien 50 Centesimi 1925
Italien 50 Centesimi 1936
Italien 100 Lire 1883
Italien 2 Lire 1946
Italien 50 Centesimi 1920
Italien 25 Centesimi 1902
Italien 2 Lire 1958
Italien 50 Centesimi 1861
Italien 1 Lira 1943
Italien 100 Lire 1905
Italien 2 Lire 1917
Italien 2 Lire 1927
Italien 50 Lire 1933
Italien 50 Centesimi 1919
Italien 20 Centesimi 1918
Italien 10 Centesimi 1866
Italien 2 Lire 1908
Italien 2 Lire 1911
Italien 2 Lire 1916
Italien 20 Centesimi 1894
Italien 20 Lire 1865
Italien 5 Lire 1946
Italien 2 Lire 1905
Italien 2 Lire 1942
Italien 2 Lire 1912
Italien 2 Lire 1910
Italien 50 Centesimi 1867
Italien 50 Centesimi 1921
Italien 100 Lire 1903
Italien 2 Lire 1863
Italien 20 Lire 1903
Italien 5 Lire 1927
Italien 5 Lire 1930
Italien 2 Lire 1914
Italien 20 Centesimi 1919
Italien 20 Lire 1863
Italien 5 Lire 1914
Italien 50 Centesimi 1889
Italien 1 Lira 1900
Italien 10 Centesimi 1893
Italien 10 Lire 1912
Italien 2 Lire 1861
Italien 500 Lire 1965
Italien 2 Lire 1915
Italien 2 Lire 1906
Italien 2 Lire 1887
Italien 2 Lire 1902
Italien 5 Lire 1926
Italien 2 Lire 1907
Italien 2 Lire 1924
Italien 20 Lire 1891
Italien 5 Centesimi 1896
Italien 1 Centesimo 1900
Italien 2 Lire 1897
Italien 20 Lire 1881
Italien 10 Centesimi 1867
Italien 2 Lire 1926
Italien 5 Lire 1872
Italien 100 Lire 1936
Italien 1 Lira 1861
Italien 10 Centesimi 1919
Italien 100 Lire 1878
Italien 50 Lire 1936
Italien 5 Lire 1876
Italien 100 Lire 1888
Italien 20 Centesimi 1921
Italien 500 Lire 1974
Italien 5 Lire 1871
Italien 5 Lire 1870
Italien 5 Centesimi 1895
Italien 50 Lire 1884
Italien 2 Lire 1885
Italien 5 Centesimi 1913
Italien 1 Lira 1922
Italien 5 Centesimi 1918
Italien 5 Lire 1928
Italien 50 Centesimi 1892
Italien 20 Lire 1884
Italien 20 Lire 1886
Italien 20 Lire 1889
Italien 5 Lire 1875
Italien 20 Lire 1873
Italien 500 Lire 1961
Italien 20 Centesimi 1863
Italien 5 Lire 1873
Italien 20 Lire 1885
Italien 2 Lire 1939
Italien 20 Lire 1862
Italien 20 Centesimi 1908
Italien 20 Centesimi 1920
Italien 5 Lire 1929
Italien 1 Lira 1936
Italien 20 Lire 1893
Italien 5 Lire 1969
Italien 5 Lire 1874
Italien 2 Lire 1940
Italien 5 Lire 1865
Italien 20 Centesimi 1909
Italien 2 Lire 1904
Italien 1 Lira 1907