Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2043Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2043
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2044Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2044
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2042Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2042
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1840Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1840
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    14 $
Los 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1831Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1831
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    40 $
Los 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1837Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1837
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1838Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1838
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1834Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1834
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1835Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1835
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    30 $
Los 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1839Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1839
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1833Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1833
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1836Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1836
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1832Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1832
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    40 $
Los 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 775Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 775
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 774Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 774
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    115 $
Los 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #232547, Los 63231Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #232547, Los 63231
Heritage Auctions
  • Datum
    19. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2254Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2254
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2257Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2257
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2256Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2256
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2258Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2258
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
