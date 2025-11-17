Italien 10 Lire 1936 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis92 $
Los 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis58 $
Los 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis92 $
Los 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis14 $
Los 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis40 $
Los 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis29 $
Los 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis29 $
Los 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis35 $
Los 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis30 $
Los 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis29 $
Los 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis35 $
Los 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis29 $
Los 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis40 $
Los 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis92 $
Los 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis115 $
Los 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Heritage Auctions
- Datum19. November 2025
- Startpreis—
- Ergebnis—
Los 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB