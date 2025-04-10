Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 858
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    81 $
Los 858 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.745 MOLTO RARA BB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 859
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    81 $
Los 859 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.745 RARA BB+
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1475
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 1475 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1927 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 9,98 - Rara - SPL (Bol. n. R61) (Gig. n. 198) (Mont. n. 165) (Pag. n. 745)
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1894Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1894
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 1894 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1895Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1895
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1895 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Tracce di pulitura Grading/Status: qBB Notes Tracce di pulitura
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 831
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 831 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1927 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 745; Gig. 109. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Los 78140Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, November 2025 World Collectors Choice Online Auction - Session 3 - World Coins Part 3 - India to Mixed Lots - Lots 78001-78664, Los 78140
Stack's Bowers
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 78140 ITALY. 2 Lire, 1927-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC AU-58. KM-63. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from NGC.
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Live Internet Auction 22, Los 6887
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Datum
    1. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 6887 ITALY: 2 Lire (1927 R) in nickel. Bust of Vittorio Emanuele III facing right on obverse. Axe head with fasces on reverse. Surface hairlines. (KM 63). Very Fine.
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1412Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1412
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1412 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1927 Gig.109 RR NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 503Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 503
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 503 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1927. Nichelio Gigante 109 RR. Periziato Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 708Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 708
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 708 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1927. Ag. Gig. 109. Peso gr 9,88. Diametro mm. 29. BB+. Graffietti. RR. Grading/Status: BB+ Material Ni
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 340Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 340
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 340 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Mont. 165 bis RRRRR NI Asse spostato di 15 gradi Grading/Status: qSPL Notes Asse spostato di 15 gradi -
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2004Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2004
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2004 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: MB-BB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Los 367
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    14. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 367 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1927. R2. MB-BB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 986
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 986 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1927 - C/Liscio - Ni - MOLTO RARA - Gigante 109 - Perizia Pezzella BB+ Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 887Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 887
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 887 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1927. Ni. Gig. 109. Peso gr. 9,80. Diametro mm. 29. BB. RR.  Grading/Status: BB Material Ni
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 212Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 212
Roccaro Collezioni
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 212 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, Buono da 2 lire 1927, fascio, Ni Rif. Gig. 109 - Rarità RR Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2429Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2429
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2429 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB/BB+
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2430Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2430
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2430 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 923Italien 2 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 923
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 923 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1927 - Nomisma 1171 NI RR In slab NGC MS 63 5785874-001 Grading/Status: MS 63
