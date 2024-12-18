Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 839
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    81 $
Los 839 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1930 - Biga - D/Testa nuda a sinistra R/Biga a sinistra. All'esergo il valore, la data ed il segno di zecca - Ar - P.695 qFDC/FDC
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1827Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1827
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1827 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3618Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3618
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Graffio al R/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 320Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 320
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 320 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 905
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 905 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930. Pag. (decimali) 695; MIR (Savoia) 1132i. AG. 9.94 g. 27.5 mm. R. Minimi segnetti. SPL/SPL+.
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1255Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1255
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1255 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2486Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2486
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2486 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1930, Ag, gr. 10, NC, GIG 59, Grading/Status: BB+
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Monnaies d'Antan, Auction 37, Los 1136
Monnaies d'Antan
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1136 Italie - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 10 Lire 1930 SUP Montenegro.50 Ar ; 10.00 gr ; 27 mm
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 870Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 870
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 870 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1930 Biga. Ag. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27.  Gig. 59. BB. NC. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 997
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 997 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1930 "Biga", Roma MIR 1132i Pagani 695 Ag 10,00 g 27 mm R SPL
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2385Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2385
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2385 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetti Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetti
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2386Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2386
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2386 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5030Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5030
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5030 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Sigillata BB-SPL da Francesco Cavaliere Grading/Status: BB-SPL
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2251Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2251
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2251 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Qualche restauro al bordo Grading/Status: qBB Notes Qualche restauro al bordo
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2249Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2249
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2249 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2250Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2250
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1653Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1653
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1653 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 10 lirów 1930, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 59 Ag.835 10,00 g
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Los 744
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    29. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 744 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 10 Lire 1930 Roma, Biga. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio. Pag. 695; Gig. 59. Rara. Grading/Status: BB Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 482Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 482
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 482 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Colpo al bordo. Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1930 Viktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 808
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 808 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930 * Ag. Gigante, 59. Non comune. MB
