Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Los 104Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Los 104
17 Auctions
  • Datum
    3. Dezember 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 104 Włochy. 1914 2 Lire R Rzym Srebro Opis pozycji Stan zachowania: XF 9,97 grama
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1880Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1880
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    12 $
Los 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 825
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 825 REGNO D’ITALIA Prove e Progetto di Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 2 Lire 1914 PROVA, sabbiata, Esperimento di patinatura. Ag gr. 9,95 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare, a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo; sopra, PROVA. P. P. - ; Sim. 118a; Luppino ART57 (R4); Mont. 275. Rarissima. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1407Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1407
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1407 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1914 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 47, Los 1612
Coins NB
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1612 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Los 660
Katz Auction
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 660 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster and minor hairlines
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Los 661
Katz Auction
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 661 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.96 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+ with luster and hairlines.
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2641Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2641
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2641 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 778
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 778 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Good Extremely Fine
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 777
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 777 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Uncirculated
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 42, Los 360
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    19. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 360 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Roma. 2 lire 1914. AR 10 g , 27 mm. D/ VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA, TESTA A DESTRA. R/ l'Italia su quadriga. Gig. 101. BB
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Los 681
Savoca Numismatik
  • Datum
    12. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 681 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 42, Los 1217
Coins NB
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1217 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.98g AU KM 55 Estimate: 20 EUR
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1278Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1278
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1278 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1279Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1279
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1279 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1996Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1996
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1996 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Segnetti Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1998Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1998
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1998 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914÷16 Quadriga Briosa AG 3 monete Grading/Status: med. SPL Notes 3 monete -
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Los 33314Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Los 33314
Stack's Bowers
  • Datum
    25. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 33314 ITALY. 2 Lire, 1914-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-64. KM-55. Estimate: $100 - $200. Click here for certification details from PCGS. 1914-R年義大利2里拉。羅馬造幣廠。
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Los 859
Katz Auction
  • Datum
    18. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 859 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.97 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 530Italien 2 Lire 1914 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 530
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. P.P. 241; Mont. 274 RRR AG Prova Grading/Status: FDC Notes Prova -
