Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II

Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Roschberg Mynthandel AS, Auction 17, Los 1019
Roschberg Mynthandel AS
  • Datum
    4. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1019 ITALY. Umberto. 10 Centesimi. 1866. UNC., Bronze, KM-1.5
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4957Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4957
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4957 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU In slab PCGS MS 64 RB cod. 337504.64/48728357 Grading/Status: MS 64 RB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 945Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 945
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 945 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Avers - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Los 32602Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II, Revers - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Los 32602
Stack's Bowers
  • Datum
    15. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 108, Los 810
Katz Auction
  • Datum
    13. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 810 Italy 10 Centesimi 1866 T KM# 11.6, N# 726; Bronze; Vittorio Emanuele II; AUNC with few hairlines and spots
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 728
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 728 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 979
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Los 1253
Nomisma Spa
  • Datum
    26. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1253 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS65 RB cod. 2815336-015 MS 65 RB.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auktion 43, Los 951
BAC Numismatics
  • Datum
    8. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 951 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Los 812
Nomisma Spa
  • Datum
    5. Juli 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 812 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Los 1493
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1493 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB 2815336-015 FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Los 720
Nomisma Aste
  • Datum
    8. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 720 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 T - Nomisma 943 CU SPL-FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auktionen 39, Los 933
BAC Numismatics
  • Datum
    7. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 933 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Tauler & Fau Subastas, AUCTION 104 – ONLY 10% BUYER´S FEE, Los 3189
Tauler & Fau Subastas
  • Datum
    22. Februar 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3189 Italy. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, without horizontal cross member. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. Almost XF. Est...60,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, sin travesaño horizontal. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. EBC-. Est...60,00.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auktion 35, Los 953
BAC Numismatics
  • Datum
    25. Januar 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 953 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Los 1199
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Dezember 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1199 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 OM - Nomisma 945 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Los 708
Nomisma Spa
  • Datum
    27. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 708 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 63, Los 1533
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1533 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Numisbalt, E-Live auction Nr. 10, Los 360
Numisbalt
  • Datum
    4. Februar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 360 Italy 10 Centesimi 1866 H Victor Emmanuel II(1861-1878). Averse: Head left. Averse Legend: VITORIO EMANUELE II... Reverse: Value date within wreath star above. Copper. KM 11.3.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1866 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Los 986
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 986 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H – Nomisma 944 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr