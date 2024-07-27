Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III

Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 427
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 426
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1437Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1437
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1436Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1436
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 722Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 722
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Los 117
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    23. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Los 760
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Los 327
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    14. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 899Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 899
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 598Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 598
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 471Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 471
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 978
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 148, Los 856
Katz Auction
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1392Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1392
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Los 622
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    26. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Los 648
Katz Auction
  • Datum
    14. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Los 693
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    28. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Los 1844
Katz Auction
  • Datum
    27. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Los 420
Katz Auction
  • Datum
    28. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italien 1 Lira 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Los 613
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
