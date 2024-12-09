Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1616
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    461 $
Los 1616 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Biga 1926 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R67) (Gig. n. 55) (Mont. n. 87) (Pag. n. 691)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1817Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1817
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    81 $
Los 1817 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Colpetto al bordo Grading/Status: qSPL Notes Colpetto al bordo
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1816Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1816
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    346 $
Los 1816 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 771Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 771
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    807 $
Los 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1107 AG RR Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 821
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 821 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 10 Lire 1926 PROVA DI STAMPA. Ag gr. 10,0 Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio; sopra, PROVA DI STAMPA. P. P. 209; Lanfranco 167; Luppino PP156 (R4); Mont. 162. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 689Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 689
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 689 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 Lire 1926 Biga. Bordo stretto. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1413
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1413 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 biga. Gig. 55; Ag; 10gr. Graffietti Grading/Status: MB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2579Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2579
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2579 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 313Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 313
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qFDC Notes Bordo stretto -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 866Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 866
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 866 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 564Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 564
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 564 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 Lire 1926 con bordo largo al D/ e R/. AG. Gig.55a. RR Colpetti al bordo. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5024Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5024
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5024 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1106 AG R Sigillata BB-SPL da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata Grading/Status: BB-SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2235Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2235
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2235 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetti Grading/Status: BB+ Notes Bordo stretto - Colpetti
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2236Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2236
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2236 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2237Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2237
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2237 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1340Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1340
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1340 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. qFDC. Lustro. R. (4824) Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 801
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 801 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 Ag. Gigante, 55. Perizia Zamboni. Rara. BB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 20, Los 665
Rio de la Plata
  • Datum
    10. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 665 Reino de Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 R. Ceca de Roma. Plata 835; 27.0mm; 10.00g. KM68. (VF) Estimate: 20 - 30 USD
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1877Italien 10 Lire 1926 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1877
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1877 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: BB Notes Bordo stretto -
Ähnliche
Lern mehr